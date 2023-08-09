Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen SORFEST, 13’üncü Yağlı Pehlivan Güreşi Müsabakalarıyla start aldı.

Pehlivanların kıran kırana mücadele ettiği güreş müsabakaya Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müsabakalardan sonra açıklamada bulunan Başkan Ekinci, “13’üncü Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladığımız SORFEST, halk konserleri ile devam edecek. SORFEST’te birbirinden ünlü ve değerli sanatçılarımızı hemşerilerimizle buluşturacağız. Yoğun bir katılım olmasını planlıyoruz. Sorgun’umuza yakışır bir şekilde düzenlediğimiz festivalimizde vatandaşlarımız birçok değerli sanatçı ve her gün birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlenecekler” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan