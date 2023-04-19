Öğretmen adayları ön başvuru sonrasında, 1- 7 Nisan tarihleri arasında girdikleri sözlü sınavların sonuçlarını açıklandı.

Başvuru da bulunan adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek, atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi