Vali Ziya Polat Ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Polat mesajında şu ifadelere yer verdi; Kıymetli Yozgatlı Hemşehrilerim; On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak sevgiyi, kardeşliği, dostluğu ve mutluluğu paylaşma günü; toplum olarak da kaynaşma günü olan bayrama milletçe ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bir taraftan Bayram sevincini yaşarken, diğer taraftan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremin acısını da tüm millet olarak derinden hissetmekteyiz. Deprem sonrası tüm Türkiye adeta seferber oldu ve en hızlı şekilde hareket ederek; devletimiz, milletimiz, sivil toplum örgütlerimiz, arama-kurtarma ekiplerimiz ve gönüllülerimiz tüm imkanlarıyla sahada oldular. Halkımız, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini göstererek, deprem bölgesi için tek yürek oldu. Bizde Yiğitler Şehri Yozgat olarak, İçişleri Bakanlığımız tarafından koordinasyonu bize verilen Hatay ili Hassa İlçesinde yaraların sarılması için depremin ilk gününden itibaren canla başla çalıştık ve Hassa ile Yozgat arasında kardeşlik köprülerini kurduk. Bu vesileyle hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bayram paylaşmaktır; anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevdiklerimizle bayramlaşalım, çocuklarımıza bayram kültürünü yaşatalım. Bayram vesilesiyle Aziz Şehitlerimizin Kıymetli Ailelerini, Kahraman Gazilerimizi, Devlet Kurumlarında ağırladığımız yaşlı, engelli ve çocuklarımızı ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı ihmal etmeyelim. Huzur kenti İlimizde vatandaşlarımızın bayramını güven içinde geçirmeleri için gerekli tedbirler alınmış olup, bayram nedeni ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın da trafik kurallarına titizlikle uyacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramının rahmet ve bereketinin, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyor, bir kez daha Yiğitler Şehri Yozgat halkımızın, ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” Haber Merkezi