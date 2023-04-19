Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Elemanları ve Öğrenciler tarafından Ramazan ayı boyunca depremzede aileler Üniversite tarafından iftar programı ile ağırlandı. Depremzedelere yönelik "Genc Aşçıların Gönül Sofrası" projesinin son iftar programı Üniversite kampüsünde yer alan sosyal tesiste gerçekleştirildi.

Depremzede ailelere yönelik verilen son iftar yemeğine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney ve aileler katıldı.

Yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ramazan ayı boyunca depremzedelere yönelik "Genç Aşçıların Gönül Sofrası" projesi kapsamında ilimizde hayatlarını sürdüren depremzede aileleri üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Rektör Karadağ konuşmasının devamında: “Ramazan ayının manevi atmosferinde depremzede ailelerimiz ile bugünde bir araya geldik. Böyle günler acıların paylaşıldığı ve acıların bir nebze olsun hafifletilmeye çalışıldığı günlerdir. Bugün burada Ramazan ayının son iftarını da hep birlikte yapıyoruz. Depremzedelerin acılarına bir nebze merhem olabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa, tüm milletimizin yaptığı gibi bu acıya merhem olmaya çalıştık. Depremzede vatandaşlarımızı hiç bir zaman yalnız bırakmadık. Her zaman yanlarında olmaya çalıştık. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Tek dileğimiz bu acı günlerin tekrar yaşanmamasıdır. Ramazan ayı boyunca iftar programının hazırlanmasında emeği geçen Üniversitemiz Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla başta depremzede kardeşlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın, YOBÜ ailesinin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi. Haber Merkezi