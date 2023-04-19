Diyetisyen Esra Murat, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler, Ramazan Bayramı’nda normal beslenme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme isteğine neden olabileceğini söyledi.

Diyetisyeni Murat yaptığı açıklamada; “Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyecek miktarlarının aniden arttırılması ramazan ayı boyunca dinlenmiş olan sindirim siteminde rahatsızlıklar oluşturabilir. Bu durumun önüne geçilmesi için yapılması gerekenler; Porsiyon kontrolü yapılmalı, öğün aralarında en az iki, en fazla dört saat olmalıdır. Buna göre öğün sayısı üç ana iki ara öğün şeklinde planlanabilir. Ara öğünlerde taze meyveler ya da az şekerli hoşaf/kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Kahvaltıda sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş yağlı etler, börek gibi yağlı hamur işleri tüketilmemelidir. Kan şekerini düzenlemesi ve tokluk hissi sağlaması sebebi ile tam tahılı ekmekler tercih edilmelidir. Bayramda fazla şeker ve şekerli gıdaların (çikolata, tatlı vb.) tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumundan ve aşırı yeme eğiliminden kaçınılmalıdır. Tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyve veya az miktarda kuru meyveler tercih edilebilir. Ramazan ayı boyunca vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı; sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar eklenmelidir. Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidirler. Fiziksel aktivitenin kan şekeri ve kolesterolü azaltmaya, kilo kaybetmeye ve bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olduğu unutulmamalı ve mümkün olduğunca bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesi tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi