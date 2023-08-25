ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtildi. Adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği kaydedildi. İHA