Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ni paylaştı. Geçici sonuçlara göre 2022 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,7'si hizmet sektöründe, yüzde 36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,3'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,7 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,0'lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,0 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 37,1 oldu.

TÜRKİYE GENELİ ÜRETİM DEĞERİNDE EN YÜKSEK DEĞERİ İMALAT ALDI

2022 yılında üretim değeri imalatta 10 trilyon 312 Milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 381 milyar lira, ticarette 2 trilyon 358 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 1 trilyon 940 milyar lira, inşaatta 1 trilyon 732 milyar lira olarak gerçekleşti.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI 250+ BÜYÜKLÜK GRUBU ALDI

2022 yılında ciro payının yüzde 36,0'ını 250+ büyüklük grubu, yüzde 23,1'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 21,2'sini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,3'ünü 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,7'sini 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,6'sını 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4'ünü ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

2022 YILINDA AKTİF GİRİŞİM SAYISI 3 784 760 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Geçici sonuçlara göre 2022 yılında ciro 36 trilyon 904 milyar lira, üretim değeri 22 trilyon 13 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 5 trilyon 606 milyar lira olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 33 trilyon 954 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 18 648 027 kişi olarak gerçekleşti.

İMALAT SANAYİNDEKİ GİRİŞİMLERİN YÜZDE 56,4'Ü DÜŞÜK TEKNOLOJİ FAALİYETLERİNDE YER ALDI

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,2'sini, cironun ise yüzde 35,2'sini oluşturdu. İHA