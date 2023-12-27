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Bu müjdeli haber, ülke genelinde 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan etkileyecek. Ayrıca, tüm çalışma hayatını dolaylı olarak ilgilendiren bu karar, ekonomik dengeleri de şekillendirecek.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde sosyal diyalog ve işçi-işveren ilişkilerinin önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "2024 yılında asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirledik. Bu karar, ülkemizin ekonomik kalkınması ve çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltme hedefimize uygun olarak alınmıştır" dedi.