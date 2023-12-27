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Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Demirkubuz, 25 Temmuz 1964 tarihinde Isparta'da dünyaya geldi. İstanbul'a yerleşmeden önce ortaokulu Isparta'da tamamlayan Demirkubuz, sinemaya olan ilgisini 1986 yılında Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak başlattı. Uzun yıllar birçok yönetmenin asistanlığını üstlenen Demirkubuz, 1986 yılında çekilen ilk uzun metrajlı filmi "C Blok" ile kendi yönetmenlik kariyerine adım attı.

Zeki Demirkubuz'un sinema dünyasında adını duyurmasının ardında, bağımsız bir yönetmen olarak kendi senaryolarını yazması ve derin düşünsel yaklaşımı ile dikkat çekmesi bulunmaktadır. Türkiye sinemasının önemli isimlerinden biri olan Demirkubuz, aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan ile olan uzun yıllara dayanan arkadaşlığı ile de bilinir.

Bir dönem Nuri Bilge Ceylan ile çok yakın arkadaş olan Demirkubuz'un, yıllar içinde görüşmemesi konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Zeki Demirkubuz, katıldığı bir canlı yayında ilk kez Nuri Bilge Ceylan ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bu açıklamaların ardından, izleyiciler Nuri Bilge Ceylan'ın hayatı ve filmleri hakkında meraklanmıştır.

Zeki Demirkubuz'un filmografisine baktığımızda, kendi imzasını taşıyan birçok önemli yapımla karşılaşıyoruz. "İtiraf" (3 Mayıs 2002), "Bekleme Odası" (27 Şubat 2004), "Kader" (17 Kasım 2006), "Kıskanmak" (6 Kasım 2009), "Yeraltı" (13 Kasım 2012), "Bulantı" (2 Ekim 2015), "Kor" (22 Nisan 2016) gibi başarılı filmleriyle tanınan Demirkubuz, en son "Hayat" (15 Aralık 2023) adlı filmi ile izleyicilerle buluştu.