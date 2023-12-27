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Hastane hekim kadrosuna katılan Uz. Dr. Aylin Çıklacoşkun, Psikiyatri Kliniği hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Başlıca beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri gibi durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır” dedi.

Uz. Dr. Çıklacoşkun yaptığı açıklamada, “Ruh-zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden bağımsız olduğu düşüncesi yaygındır. Bizler mesleğimize adını da veren ‘ruh kavramı’ ile beynin duygu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevlerini anlıyoruz. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb.) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanımızda yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Hekim kadrosunun güçlendirildiğini hatırlatan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizde yeni göreve başlayan Psikiyatrist Uz. Dr. Aylin Çıklacoşkun’a hayırlı olsun, çalışma hayatında başarılar diliyorum. Yozgat Şehir Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde tedavi görmek isteyen vatandaşlarımız, 182 MHRS sistemi üzerinden ya da hastanemize gelerek ayakta sıra alabilirler” diye konuştu.