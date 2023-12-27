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Yozgat İl Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren, Bozok Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Erdoğan Akdağ Cami Külliyesinde il müftülüğü tarafından bakım onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden, Erdoğan Akdağ Cami'nde devam eden tamirat ve onarım çalışmalarını yerinde görüp inceledi.

Müftü Gülden yaptığı açıklamada, “Üniversite öğrencilerine hizmet veren ve içerisinde kütüphane, ders çalışma alanı, dinlenme ve sohbet odası gibi pek çok aktivite alanının olduğu Diyanet Gençlik Merkezimizin de bulunduğu cami külliyesinde gerekli olan tüm tadilat bakım ve onarım işleri il müftülüğümüz ve vakıf şubemiz tarafından yapılıyor” diye konuştu.