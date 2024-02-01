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Yozgat’ta soğuk hava şartlarında bacakları üşüyen ve hasta olmak istemeyen özellikle gençler çözümü termal tayt giymekte buluyor.

Kış ayıyla birlikte gelen soğuk havalardan korunmak isteyen vatandaşlar, termal taytları tercih ediyor. Bu taytların vücudu sıcak tutmasının yanı sıra, insanların üstüne yapışmasından kaynaklı kötü bir görüntünün önüne geçilmiş oluyor. Termal taytların uzun ömürlü olması da dikkat çekiyor.

Kıyafet satıcılığı ile uğraşan esnaf, termal taytların genel olarak gençler tarafından rağbet gördüğünü dile getirdi. Taytların içinin yumuşacık ve sıcak modeller olduğunu belirten esnaf, “Gençler, daha çok pantolonda düzgün durduğu için, dar giydikleri için ellerine tam oturduğu için tercih ediyorlar. Hem hareket kabiliyetinizi kısıtlamaz hem de tayt giyebileceğiniz ortamlarda, soğuk havalarda dahi kolay hareket ederek sıcak kalmanızı sağlar. Ama sıcaklık konusu herkese göre değişiyor ve tabii diğerlerine göre biraz termal tayt daha fazla satılıyor. Hareketli olanlar memnun, kimi de çok sıcak tutmuyor diyor, ama kumaş pantolonlar ve kotlar dar olduğu için tercih ediliyor. Renk olarak da genellikle siyah renkte olanlar tercih ediliyor ama kişinin zevkine göre gri ve haki renkleri de mevcut” ifadelerini kullandı.