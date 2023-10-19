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Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde yapılan değişiklik, TCDD tarafından resmi olarak duyuruldu. Ankara - Yozgat - Sivas güzergahında gerçekleştirilen YHT seferleri, 20 Ekim Cuma gününden itibaren yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu.

Sefer sayısında azaltmaya gidildi. Ankara'dan Sivas'a olan 11.20 ve 13.00 saatlerindeki tren seferleri tek bir sefere dönüştürüldü. Aynı şekilde Sivas'tan Ankara'ya olan 14.50 ve 18.00 saatlerindeki trenler de tek bir sefere indirildi. Bu değişiklikle birlikte, Ankara ile Sivas arasındaki YHT seferlerinin sayısı 3'e düşürüldü.

TCDD'nin resmi YHT sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattındaki hafta sonu seferleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmış olup, buna göre Ankara-Sivas 11.20 seferi ile 13.00 seferi birleştirilmiştir. Sivas-Ankara 14.50 seferi ile 18.00 seferi tek bir sefere dönüştürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bu YHT seferlerinin bilet fiyatları da güncellendi. Tam biletler 475,00 TL, genç yolcular (13-26 yaş arası) ise 405,00 TL karşılığında bu hizmetten yararlanabilecekler.