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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin farklı şehirlerindeki ikincil nüfus gruplarını belirlemek için yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu sonuçlara göre, Ankara, Yozgat, Tokat, Sivas ve Amasya gibi illerde yaşayan ikincil nüfus grupları belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

ANKARA'DA ÇORUMLULAR ÖNE ÇIKIYOR

TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Ankara ilinde ikincil nüfus grubunu büyük ölçüde Çorumlu vatandaşlar oluşturuyor. Bu sonuçlar, Çorumluların Ankara'da ikincil nüfusun önemli bir parçasını temsil ettiğini gösteriyor. Başkent Ankara'da yaşayanlar arasında Çorumluların nüfusu oldukça belirgin.

SAMSUN'DA ORDULULAR LİDER

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu oluşturan topluluk Ordulular. Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus grupları Samsunlular tarafından temsil ediliyor. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturuyor.

KAYSERİ'DE SİVASLILAR BASKIN

Kayseri ilinde ise Sivaslılar, ikincil nüfusun büyük bir bölümünü temsil ediyor. Giresun ilinde ise Trabzonlular, ikincil nüfus grubunda öne çıkıyor.

METROPOLLERDE KARMAŞIK TABLO

Ancak büyük metropollerdeki ikincil nüfus grupları oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşuyor. İstanbul'da ise en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)