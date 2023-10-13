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Milyonlarca çalışan, 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda merak içinde. Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını açıklamıştı. Bu verilere göre asgari ücrette ne kadar bir artış bekleniyor? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca çalışan, asgari ücretteki artışın ne kadar olacağını merak ediyor. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu veriler ışığında asgari ücrette ne kadarlık bir artış olabileceğini merak edenler için Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un açıklamaları önem taşıyor. Kurtuluş, "Sayın Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38 civarında zam tahmin etse de, bu oranın enflasyon farkı olduğunu belirtiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın refah payını artıracağı ve SSK ile Bağkur emeklilerine yapılacak zamın asgari ücretliye yapılacak zammın yaklaşık yüzde 50 civarında olacağı beklentisindeyiz.

Yüzde 38 oranı, enflasyon farkını yansıtmaktadır. Bu oranın üzerinde gerçekleşeceğini ve toplamda yüzde 41-42 civarında bir artışın beklendiğini ifade ediyoruz. Ek olarak, yüzde 7-8 puanlık bir refah payı artışının da SSK ve Bağkur emeklilerine uygulanacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, asgari ücretteki yüzde 50'lik artışa göre en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşının 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 TL'ye yükseleceğini öngörüyoruz. Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi maaşının da yüzde 50 oranında artışla 9 bin 876 TL'den 14 bin 814 TL'ye çıkmasını bekliyoruz.

Asgari ücretteki artış beklentimiz devam ediyor ve enflasyonun üzerinde bir artış öngörüyoruz. Refah payı düzenlemesi ise memur emeklileri için belirli bir artış getirmeyebilir, çünkü toplu sözleşme zammı eklenmelidir. Ancak SSK, Bağkur ve asgari ücretli çalışanlar için mutlaka bir refah payı düzenlemesi olacaktır. Buna bağlı olarak, 2024 yılında asgari ücretin yaklaşık olarak 17 bin 104 TL civarında olacağını düşünmekteyiz." (Haber Merkezi)