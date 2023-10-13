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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, düzenlenen bir kahvaltı programında, üniversite öğrencilerine büyük bir müjde verdi. Özel halk otobüsü ücreti öğrenciler için 10 liradan 4 liraya düşürüldü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun bu müjdesinden sonra Yozgatlı öğrencilerin gözleri Vali Mehmet Ali Özkan’a çevrildi.

Erzincan’da özel halk otobüslerinde 10 lira olan öğrenci bilet fiyatı, öğrencilere yönelik önemli bir indirimle 4 liraya çekildi. Bu fiyat indirimi, Yozgat'ta 13 lira olan öğrenci bilet ücretleri ile karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekici bir fark oluşturdu. Erzincan Valisi Aydoğdu’nun bu olumlu adımı, diğer şehirlerde benzer indirimlerin beklentisi içinde olan öğrencilere umut oldu.

Vali Aydoğdu, kahvaltı programında öğrencilere müjde verirken, şehir içi otobüslerdeki indirimin yanı sıra öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, eğitim hayatları boyunca Erzincan ve ilçelerini keşfetmeleri ve Erzincan'ı her ziyaret ettikleri yerde gururla temsil etmeleri konusunda öğrencilere teşvikte bulundu. (Melike Aslı Arslan)