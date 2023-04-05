Dün başlayan sınav başvuruları 12 Nisan tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sınav kaydı başvurusu Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) tarafından alınacak. 20 Mayıs Cumartesi günü tek oturumda gerçekleşecek olan sınav 5 seçenekli olacak ve 50 soru sorulacak. Sınava giriş ücreti 500 lira olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sınava giriş ücretinin fazla olduğuna dikkat çekerek, bugünkü ekonomik koşullarda sınava girmeye çalışan kamu görevlilerinin bu ücreti ödeyemeyecek durumda olduklarına vurgu yaptı.

Sağlık çalışanlarının mağdur edildiğine dikkat çeken Necip Taşkın, şunları söyledi; “Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki sınav konularında 1 Ocak 2023 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin dikkate alınmayarak 1 Ocak 2023 tarihine kadar olan mevzuatın esas alınacak olması sevindirici. Ancak 500 lira sınav ücreti alınacak olması, sınava girecek olan kamu görevlilerini zorlayacağından kaygı verici! Bugünkü ekonomik koşullarda fahiş fiyat alınacak olmasını kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve sınavı yapacak olan kurum hiçbir şekilde fahiş sınav ücretinin açıklamasını yapamaz. Sınava girecek kamu görevlileri için bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Sağlık Bakanlığı, kendi personelinin başka bir kurum tarafından fahiş fiyat ile sınava tabii tutulmasını nasıl kabul edebiliyor? Bakanlık, kendi personeline karşı büyük bir haksızlık yapıyor. Bugünkü ekonomik koşullarda sağlık çalışanlarına karşı bir zulümdür. Sağlık Bakanlığı maalesef kendi personelinin mağdur edilmesine göz yumuyor! Bunu kabul edemeyiz. Sağlık Bakanlığı, sınava girecek personellerinin mağdur edilmemesi için sınavı yapacak olan kurum ile görüşmeli ve fiyatı aşağı çektirerek personelinin mağduriyetini önlemelidir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girecek olan Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışanların yüksek fiyattan sınav ücretiyle karşı karşıya bırakılmasına sessiz kalan ve göz yuman yetkili sendika ise maalesef çalışanların ekonomisini düşünmek yerine sahada üye kazanma peşinde koşuyor! Milleti için gecesini gündüzüne katan, yoğun şekilde çalışan, emeğinin karşılığını alamadığı gibi haksız ve adaletsiz uygulamalarla baskılara boyun eğdirilmeye çalışılan sağlık personelleri mağdur edilmemeli; sağlık çalışanları bunları hak etmiyor. Yetkili sendika, sağlık personellerini düşünüyorsa onların ekonomik şartlarını dikkate alarak girişimdi bulunmalıdır. Anadolu Sağlık Sen olarak, sağlık teşkilatlarında çalışanlardan istenen 500 lira sınav ücretinin çok fahiş olduğunu, günün ekonomik koşulları dikkate alındığında sınava girecek olan memurların ekonomik durumlarının dikkate alınmadan mağdur edildiğine inanıyoruz. Sınav ücreti olarak talep edilen 500 liranın eşitlik ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle sağlık çalışanlarının mağduriyetinin önlenmesi açısından gerekli girişimlerde bulunacağız.” Haber Merkezi