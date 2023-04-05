Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi Kadın Kolları tarafından Ramazan ayı münasebetiyle depremzede aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıldı.

Yozgat İl Müftülüğü ve Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan yardım kampanyası ile Yozgat’ta misafir edilen depremzede aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına, İl Müftüsü Ali Gülden, uzman Erhan Aydoğdu, TDV Kadın Kolları Başkanı Zeynep Aydoğdu ve din görevlileri katıldı.

Ramazan yardımlarına dair açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Gülden, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofrasına bir lokma aş olmak ve onlara bayram sevinci yaşatmak için böyle bir yardım kampanyası düzenledik. İl Müftülüğümüz ve Vakıf Şubemiz organizasyonu ile sahaya inen din gönüllüsü kardeşlerimiz, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir hayır köprüsü oluşturdu. Ramazan ayı öncesi birçok ailenin yüzünü güldürdük. Desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. Haber Merkezi