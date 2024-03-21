Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Yozgat’ta da bir çok öğrencinin katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM, 3 Mart 2024 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.