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JTİ Grubu'na ait sigaralara paket başına 5 TL zam geldi. Bu zammın ardından JTİ Grubu'nun en uygun sigarası 50 TL'den satışa sunulurken, en yüksek fiyatlı sigara ise 57 TL oldu.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRDİ

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu fiyat artışını duyurdu. JTİ Grubu'ndaki sigaralara yapılan zammın, bugünden itibaren tüm Türkiye genelinde geçerli olacağını açıkladı. Özgür Aybaş, sigara tiryakilerine bu fiyat artışına hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

PAKET BAŞINA 5 TL ZAMLI JTİ GRUBU SİGARALAR

JTİ Grubu'na ait sigaraların paket başına 5 TL zamlandığı bu güncelleme, diğer sigara gruplarından da benzer bir zam açıklaması bekleniyor. Sigara fiyatlarındaki bu yükselişle birlikte, tütün ürünleri tüketenler yeni fiyatları gözden geçirmek zorunda kalacak.

YENİ SİGARA FİYATLARI

45 TL olan sigaralar artık 50 TL.

47 TL olan sigaralar 52 TL'ye yükseldi.

48 TL olan sigaraların fiyatı 53 TL oldu.

52 TL olan sigaralar ise şimdi 57 TL'ye satılıyor.

JTİ Grubu Sigaralarının En Ucuzu 50 TL, En Pahalısı 57 TL

JTİ Grubu'nun tütün ürünleri arasında, şu an en düşük fiyatlı sigara 50 TL'den satılırken, en pahalı seçenek 57 TL olarak belirlendi. Sigara fiyatlarındaki bu artış, tütün ürünü kullanıcıları için önemli bir mali yük getirecek gibi görünüyor.