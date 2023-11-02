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Akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre, bir sigara grubuna 5 TL artış uygulandı. Ancak, henüz bu zammın hangi markaları etkilediği resmi olarak açıklanmadı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARALAR NE KADAR?

Tütün ürünü kullanıcıları, güncel sigara fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte en güncel sigara fiyatları listesi:

En düşük sigara fiyatı: 50 TL (Bekleniyor)

En yüksek sigara fiyatı: 57 TL (Bekleniyor)

Bu fiyatlar, 2 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor. Ancak, resmi açıklama gelene kadar değişiklikler olabilir.

ZAMMIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Şu an için, sigara fiyatlarına yapılan 5 TL'lik zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde, sizleri güncel bilgilerle haberdar edeceğiz.

EYLÜL AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ!

Bu son zam, Eylül ayının başında gerçekleşen bir önceki zammın ardından geldi. Hatırlatmak gerekirse, Eylül ayındaki zam sonrasında birçok markanın en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL seviyelerine yükselmişti. En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişiyordu.

SİGARANIN ZARARLARI NELER?

Unutmayın ki sigara kullanımı sağlığınıza zarar veren bir alışkanlıktır. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, sigara içenlerin sağlıkları ciddi risk altındadır. Sigara kullanımının neden olduğu birçok hastalık arasında akciğer kanseri gibi ölümcül sonuçlar bulunmaktadır. Ayrıca, sigara içenler çevrelerindeki insanlara da zarar verir; bu duruma pasif içicilik denir. Sigaranın vücuda ve çevreye olan zararları göz ardı edilmemelidir.

Siz de sigara kullanımı ile ilgili bilinçli bir tercih yapmayı düşünmelisiniz ve sağlığınızı korumak için sigaradan uzak durmalısınız.