Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:29 05:15 12:42 16:37 20:00 21:38
Akdağmadeni 03:26 05:11 12:38 16:32 19:55 21:33
Aydıncık 03:25 05:12 12:40 16:35 19:59 21:38
Boğazlıyan 03:31 05:15 12:41 16:34 19:57 21:33
Çandır 03:29 05:13 12:40 16:33 19:56 21:32
Çayıralan 03:29 05:13 12:39 16:33 19:55 21:32
Çekerek 03:25 05:11 12:40 16:35 19:58 21:37
Kadışehri 03:24 05:10 12:38 16:33 19:57 21:35
Saraykent 03:27 05:12 12:40 16:34 19:57 21:35
Sarıkaya 03:29 05:13 12:40 16:34 19:57 21:34
Şefaatli 03:31 05:16 12:43 16:37 19:59 21:37
Sorgun 03:28 05:13 12:41 16:35 19:59 21:37
Yenifakılı 03:32 05:16 12:42 16:35 19:58 21:34
Yerköy 03:31 05:16 12:44 16:38 20:01 21:38