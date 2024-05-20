Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:29 05:15 12:42 16:37 20:00 21:38

Akdağmadeni 03:26 05:11 12:38 16:32 19:55 21:33

Aydıncık 03:25 05:12 12:40 16:35 19:59 21:38

Boğazlıyan 03:31 05:15 12:41 16:34 19:57 21:33

Çandır 03:29 05:13 12:40 16:33 19:56 21:32

Çayıralan 03:29 05:13 12:39 16:33 19:55 21:32

Çekerek 03:25 05:11 12:40 16:35 19:58 21:37

Kadışehri 03:24 05:10 12:38 16:33 19:57 21:35

Saraykent 03:27 05:12 12:40 16:34 19:57 21:35

Sarıkaya 03:29 05:13 12:40 16:34 19:57 21:34

Şefaatli 03:31 05:16 12:43 16:37 19:59 21:37

Sorgun 03:28 05:13 12:41 16:35 19:59 21:37

Yenifakılı 03:32 05:16 12:42 16:35 19:58 21:34

Yerköy 03:31 05:16 12:44 16:38 20:01 21:38