Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:29     05:15     12:42     16:37     20:00     21:38

Akdağmadeni    03:26     05:11     12:38     16:32     19:55     21:33

Aydıncık             03:25     05:12     12:40     16:35     19:59     21:38

Boğazlıyan         03:31     05:15     12:41     16:34     19:57     21:33

Çandır                 03:29     05:13     12:40     16:33     19:56     21:32

Çayıralan            03:29     05:13     12:39     16:33     19:55     21:32

Çekerek              03:25     05:11     12:40     16:35     19:58     21:37

Kadışehri            03:24     05:10     12:38     16:33     19:57     21:35

Saraykent           03:27     05:12     12:40     16:34     19:57     21:35

Sarıkaya              03:29     05:13     12:40     16:34     19:57     21:34

Şefaatli                03:31    05:16     12:43     16:37     19:59     21:37

Sorgun                03:28     05:13     12:41     16:35     19:59     21:37

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Yenifakılı            03:32     05:16     12:42     16:35     19:58     21:34

Yerköy                03:31     05:16     12:44     16:38     20:01     21:38

Kaynak: Haber Merkezi