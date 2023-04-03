Başkan Şerefli, yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Şerefli, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2023 Mart ayı enflasyon oranı yüzde 2,29 oldu. Ocak-Mart 3 aylık enflasyon yüzde 12,52 ve enflasyon farkı yüzde 4,19 olarak gerçekleşti. Gelecek 3 aylık süreçte oluşacak enflasyon, enflasyon farkına eklenerek kamu görevlilerinin alacağı zam oranı kesinleşmiş olacak dedi.

Şerefli, “Oluşan tablo; maaş/ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir” diyerek Memur-Sen’in, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini istediklerini hatırlattı.

“Mevcut durum; ‘En iyi zam fiyat istikrarıdır’ sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir” diyen Şerefli, açıklamasında “Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir. Tarihin her sayfasında milletimize/devletimize dayatılan olumsuzlukları, birlikteliğimizle tersine çevirdik. Bütün zor süreçlerde milletimizin sözcüsü olma irademizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Yüzyılda bir yaşanacak felaketleri son 2 yılda üst üste yaşadık. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, siyasi krizler, bölgesel savaşlar, tahıl koridoru sorunu, milletimizi derinden yaralayan sel, deprem ve doğal afetler… Bütün bu zor süreçlerde milletimiz ve güçlü devletimizle elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik” diye konuştu.

Şerefli; “Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları biliyor ve diyoruz ki; Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT’yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi