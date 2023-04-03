Emniyetten yapılan açıklamada; “ Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 01-31 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 331 Gram Esrar maddesi, 279, 44 Gram Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 189,58 Gram Matemfetamin Maddesi, 61 Adet Sentetik Ecza Hap, 32 Adet Zehir madde kullanım ve paketleme aparatları, 11,36 gram Kubar esrar maddesi, 5 adet Extacy maddesi ele geçirildi. 77 şüpheli şahıs yakalanırken 2 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur Şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi