Sarıkaya Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda yapılan yemek programına Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren de katıldı.

Sarıkaya İlçe Müftülüğünce konu ile ilgili, “Sarıkaya Müftülüğü olarak ilçemizde ikamet eden depremzede kardeşlerimiz için iftar programı düzenledik. İmkânı olmayanların çeşitli araçlarla intikal ettirildiği program Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursumuzda gerçekleştirildi. Program İlçe Müftümüz Zühdü Elveren'in yaptığı yemek duasıyla sona erdi. Daha sonra teravih namazı cemaatle eda edildi” bilgileri paylaşıldı. Haber Merkezi