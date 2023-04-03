İlçe Müftüsü Zühdü Elveren Ramazan ayı boyunca ziyaretlerine devam edeceğini aktardı.

Müftü Elveren Ramazan ayının önemi hakkında da esnafı bilgilendirdi.

Ziyaret sonrasında açıklamada da bulunan Müftü Elveren, “Sarıkaya Müftülüğü olarak Ramazan ayı boyunca ilçemizdeki esnaf kardeşlerimizi ziyarete devam ediyoruz. Rabbim bütün esnaflarımıza hayırlı işler ve helalinden bereketli kazançlar nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

RAMAZANI ANLATTI

Ramazan hakkında bilgilendirmede bulunan Elveren, “Fazilet bireyin sürekli peşinden koştuğu veya gittiği bir değerdir. İnsanoğlu sürekli üstünlük kazanma savaşı verir. O, gerçek dünyasını yaşarken bunu ruhi dünyasıyla birlikte yerine getirir. Fizik ötesi dünyada yoğunlaşan insan bir ay boyunca sadece oruç değil, başta Kur’an’la meşgul olmayı ön planda tutarak pek çok ibadeti içtenlikle iç içe yürütür. Bunlar mali harcamalar, infakın her çeşidi, ihsan ve ikramın farklı boyutlarıdır. En belirgin gerçek ise hidayetin süreklilik kazanmasıdır. Bu süreklilik ibadete yönelişinde ve günah işlerinin azalmasında görülür. Açık şekilde fertler ve toplumlar istikametini düzeltmekte ve dinin istediği çizgiye gelmektedir. İnsanlar dinin çağrısına kulak vermekte ve geçmişin kötülüklerine pişmanlık duymaktadır. Burada asıl mesele biz kulların Allah’ın verdiği emir ve görevleri yerine getirmesidir. Dinin emir ve yasakları bir bütünlük içinde uygulama alanı bulmaktadır, yerine getirilen ibadetlerin hepsi gönüllü faaliyetlerdir. Kimsenin kimseye herhangi bir baskısı ve zorlaması söz konusu olmaksızın insanlar ibadetlere yönelmektedirler. İnsanlar ibadetlere ilgi duyarken ne yaptıklarını bilmekte ve bilerek kulluk yapmaktadırlar” şeklinde konuştu. Haber Merkezi