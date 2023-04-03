İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin üretim girdi maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla Bakanlığımız yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilerimize destek sağlamaktadır. Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, en az 10 dekar Yem Bitkileri ekilişi yapan, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır. 2023 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanıncaya kadar üreticilerin mağduriyetine engel olabilmek, sorunlar ve aksaklıklarla karşılaşmamak için yeni yayımlanacak olan Karar ve Tebliğ hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, 24 Mart 2023 tarihinden itibaren 2023 yılı yem bitkileri ekilişlerine ait başvuru dosyalarının alınması ve hasat kontrollerinin yapılmasına başlanmıştır. Yem Bitkileri Desteklemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin, hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacağından, mağdur olmamaları için ürünlerini hasat etmeden en az 2 (iki) hafta önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi