Yoğun bakım ünitesinde nöbet tutan hekim ve hemşirelerle sahur yapan Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, çalışanları da tek tek dinledi.

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, sahur programına katılan hekimler, hemşireler ve süpervizörlerle tek tek sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sahur programı sonrasında açıklamalarda bulunan Başhekim Kozan, “Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için fedakârca çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Böylesi günlerde aynı sofrayı paylaşmak bizlerin daha sıkı sıkıya bağ kurmamıza önemli bir vesile oluyor. Tüm çalışanlarımıza Hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi