Başkan Coşar, katıldığı bir haber programında fabrika inşaatı tamamlanan ve üretimine başlayacak olan Asi Künefeleri’nin açılışının gerçekleşeceğini, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini ve bölgede büyük ölçüde genişleme çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Coşar yaptığı açıklamada; “ Fuat Oktay OSB’de üretime başlayacak olan Asi Künefeleri üretimine yaklaşık 100-110 kişi ile başlayıp 250 kişiye kadar çıkacak. Bu fabrikamızın açılışını yapacağız. 14 adet temelimiz devam ediyor şuanda proje aşamasında 9 tanesi yapı denetiminde 3 tanesi yapı ruhsatını kestik inşallah yine 10 gün içerisinde temellerini atacağız. Toplamda 39 fabrika olmak üzere Fuat Oktay Organize sanayi Bölgemiz tamamen dolu. İlk etabımız bitti ikinci etabımıza yerimiz yok şuanda Fuat Oktay Organize Sanayi bölgemizi genişletiyoruz. Toplam bin 71 dönüm araziden oluşuyor. Şuanda 3 bin 650 dönümü çıkartacağız. Çok büyük bir talep var” diye konuştu. Alpaslan Demir