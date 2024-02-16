Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme! Bankalar, ATM'lerden nakit çekim ücretlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 5 bin lira olan nakit çekim limiti, 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ise bu limiti 15 bin liraya kadar çıkardı.

Bu güncelleme ile birlikte, banka kartlarıyla ATM'lerden ücretsiz olarak en az 10 bin lira nakit çekilebilecek. Bankalar, müşterilerine bu değişiklikle ilgili bilgileri mobil uygulamalar aracılığıyla iletmeye başladı.

Ücretsiz nakit çekim limitindeki bu artış, bazı bankalarda yüzde 200'e varan oranlarda gerçekleşti. Bu kapsamda, 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limiti, bazı bankalarda 15 bin liraya kadar çıkartıldı.

Ayrıca, karekodla yapılan ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak. Bu sayede, bankanın belirlediği limitlere göre 10-15 bin lira arasında karekodlu uygulama üzerinden nakit çekim işlemi gerçekleştirilebilecek.