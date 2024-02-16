Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın ve yönetimi, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Ülkü Ocaklarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Yalçın amaçlarının lise ve üniversite gençliğinin zararlı alışkanlıklardan uzak, milli ve manevi değerleri benimsemiş gençler olarak yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Özkan, “Eğitimle ilgili sivil toplum örgütlerinin proje ve çalışmalarına da destek olmaya gayret etmekteyiz. Ülkü Ocaklarının da gerek lise gerekse üniversite gençliğinin zararlı alışkanlıklardan uzak, ayrılıkçı ve bölücü fikirleri reddeden, milli ve dini hassasiyetleri olan gençlerin yetişmesinde önemli faaliyetleri bulunmaktadır” dedi.

Vali Özkan, Ülkü Ocakları İl başkanı olarak görevine yeni başlayan Celal Yalçın ve yönetimine başarılar diledi.