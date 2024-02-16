Yozgat Valiliği sisli havalara karşı vatandaşları ve sürücüleri uyardı.

Valilik sosyal medya hesabından sürücüleri sisli havalara yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ; “Sisli havalarda dikkat edilmesi gerekenler;

Kısa ve sis farlarınızı açınız,

Hız sınırlarına uyun ve sollama yapmaktan kaçının,

Aracınızı yavaş sürün,

Güvenli fren yapabilmek için takip mesafenizi koruyun.

Siz bizim için değerlisiniz, lütfen dikkatli olun” ifadeleri yer aldı.