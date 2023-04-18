Belediye Başkanı Celal Köse, Mübarek Kadir Gecesi’nde birlik ve beraberliğin daha bir anlam kazandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu hatırlatan Başkan Köse, "11 Ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaştığımız şu günlerde birçok ilahi hikmeti içinde barındıran mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede bir kez daha acı ve yaralar içinde olan tüm Müslüman aleminin sıkıntılarının son bulması, barış ve esenliğe kavuşmaları için dualarımızı eksik etmeyelim. Bu mübarek gecenin tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasına niyaz eder, değerli hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir