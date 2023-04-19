Vali Ziya Polat, Sarıkaya ilçesinde bulunan şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Vali Polat daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernegi'ni ziyaret ederek şehit ve gazilerin ailelerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gerçekleşen ziyarette ilçe müftülüğü din hizmetleri uzmanı tarafından şehitlerimiz ruhu için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sarıkaya Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernegi Başkanı Yakup Ergen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Polat beraberindeki protokol üyelerine teşekkür etti. Haber Merkezi