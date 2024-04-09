MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, KAÇEP Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, ilçe başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve MHP il ve merkez ilçe yöneticileri katıldı.

Yapılan toplantıda yerel seçimlerde başarı gösteren 14 İlçe başkanı, yeni seçilen 16 İl Genel Meclisi üyesi, 7 ilçe belediye başkanı ve 7 belde belediye başkanları hazır bulundu.

Toplantıda, yerel seçimlerde İl genelinde birinci olan MHP’nin Yozgat’ta başarı gösterdiği ilçe ve beldelerin yanı sıra, istenilen başarının sağlanamadığı seçim bölgeleri de ele alınırken başarı sağlanamayan ilçeler de değerlendirildi.

Partinin oylarını artırdığı ilçelerin yanı sıra, istenilen düzeyde oyların alınamadığı ilçe teşkilatlarından gelen raporlar da toplantıda masaya yatırıldı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, yerel seçimlerde Yozgat halkının MHP’ye teveccüh gösterdiğini ve partisinin Yozgat’ta belediye sayısını artırdığını hatırlattı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, “Tabi bir de istediğimiz düzeyde oy alamadığımız ilçelerimiz oldu. Çok küçük farklarla kaybettiğimiz ilçelerimiz, beldelerimiz oldu. Biz de Yozgat teşkilatı olarak bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıda nerede eksiğimiz vardı, ne yapsak daha başarılı olurduk sorularına teşkilat mensuplarımız ile birlikte cevap aradık. Her seçim yeni tecrübeler kazandırıyor. Teşkilatlarımızla birlikte önümüzdeki sürecin yol haritasını belirledik. Çok verimli bir toplantı oldu. Yeni görev alan Belediye Başkanlarımız ve il genel meclisi üyelerimize hayırlı oldun diliyor, yeni görevlerinde üstün başarılar diyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen ve yerel seçim sürecinde çalışmalarıyla katkı sunan tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerde oylarıyla partimizi destekleyen tüm Hemşerilerime de teşekkürü borç biliyorum. Kazandığımız İlçelerde hiçbir hemşerimizi ayırt etmeden hizmete devam edeceğiz. Kazanan Yozgat'ımız oldu” dedi.

“YOZGAT’IN ÖNÜNÜ TIKAMAYACAĞIZ”

Yozgat merkezde yeni seçilen ve Belediye Meclisinde çoğunluğu alan 11 Belediye Meclisi üyesi ile de toplantı yapıldı.

Alınan karalar doğrultusunda Belediye Meclisine gelen ve Yozgat halkının hayrına olan karalar desteklenmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Belediye Meclisi toplantıları öncesinde MHP İl binasında bir araya gelecek meclis üyeleri gündemi değerlendirecek. Ön toplantılarda alınacak karalar doğrultusunda meclis toplantılarına katılma kararı aldılar.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat’ın il ve ilçe teşkilatlarının yarın yeni bir seçim olacak gibi dinamik ve seçimlere hazır olduğunu da vurgulayarak daha fazla azim ve gayret ile çalışıp diğer ilçelerde de başarıya ulaşmak için çalışacaklarını ifade etti.