Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Özkan, “Bolluk, bereket ve huzurun yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin vesilesi olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tamamlayıp, Milletçe bir Ramazan Bayramına daha huzur ve güvenle kavuşmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Manevi duyguların en üst düzeye çıktığı bu güzel günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalı, anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevdiklerimizle bayramlaşmalı, çocuklarımıza bayram kültürünü yaşatmalıyız. Bayram vesilesiyle Aziz Şehitlerimizin Kıymetli Ailelerini, Kahraman Gazilerimizi, Devlet Kurumlarımızda ağırladığımız yaşlı, engelli ve çocuklarımızı ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygular içinde bütün Yozgatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.