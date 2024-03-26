31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, seçim gününde alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağına dair vatandaşların ilgisi arttı. Kahvehane, kıraathane ve internet cafe gibi umumi eğlence işyerlerinin kapatılacağı seçim yasakları arasında yer alıyor. Ancak, oy kullanımının ardından alışveriş merkezlerini ziyaret etmek isteyenler için, seçim günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı önemli bir soru haline geldi.

Pazar günü gerçekleşecek olan seçim ve kısa süreli oy kullanımının ardından, vatandaşları alışveriş merkezlerine yöneltiyor.

Dolayısıyla, seçim günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, seçim günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağına dair detaylar şöyle:

Seçim günü sadece eğlence merkezlerinin kapalı olabileceği belirtilmiş olup, alışveriş yapabilecekleri yerler için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.