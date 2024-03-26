İhtiyaç kredisi faizleri 200 baz puana kadar yükseldi, ticari kredi faizleri ise yüzde 75'e dayandı. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı piyasalarda yankılanmaya devam ediyor. Bu kararın ardından ihtiyaç ve ticari faizlerinde önemli yükselişler görüldü.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın geçen haftaki 500 baz puanlık faiz artırımının etkisiyle yeni haftaya faizlerde artışla başladı. Bankalar, ihtiyaç kredi faizlerini 40-200 baz puan arasında yükseltirken, ticari kredi faizlerinde de 700 baz puanlık artışlar yaşandı. Artık ihtiyaç kredisinde aylık yüzde 6 seviyeleri, ticari kredi faizinde ise yıllık yüzde 59-75 seviyeleri norm haline geldi.

TİCARİ KREDİLERE YÜZDE 75 FAİZ!

Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, bazı bankalarda yüzde 52 seviyesinde olan ticari kredi faizi, yeni haftada yüzde 59 seviyesinden başladı. Bu, neredeyse bir haftada ticari kredi faizinde yüzde 13,5'lik bir artışı temsil ediyor. Bazı bankaların internet sitelerinde ise ticari kredi faizinin yüzde 75'e kadar çıktığı görülüyor. Ortalama olarak ise bankacılık sektörü kaynaklarına göre ticari kredi faizleri yüzde 59-65 aralığında seyrediyor.

KREDİLER ÜST YÖNETİME SORULUYOR!

Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, bankalarda üst yönetimlerin belirlediği kısıtlamalar da bulunuyor. Örneğin, bazı bankalarda 500 bin ile 1 milyon arası ticari kredi talepleri banka üst yönetimine danışılmadan onaylanamıyor. Ayrıca, en yüksek 200-300 milyon lira seviyesindeki kredilerde ise şubeler karar verebiliyor.