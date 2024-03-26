Artık faiz ödemeden ihtiyaç kredisi almak mümkün. Yenilenen faizsiz kredi kampanyalarıyla birlikte, bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor. Vatandaşlar ise en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. İşte faizsiz kredi sunan bankalar ve kredi limitleriyle ilgili detaylar...

Bankalar, müşteri çekmek amacıyla sıfır faizli kredi kampanyalarını sıralıyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sıfır faizli kredi sunan bankaları yakından takip ediyor. İşte 9 bankanın faizsiz kredi kampanyası...

SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI DEVAM EDİYOR!

Bankalar, çeşitli tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans veya kredi vermeye devam ediyor. Bu fırsatlar, küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

NEREDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli ödeme imkanıyla karşılamak isteyenler, internet üzerinden başvurarak bankada hesap açabilir veya kredi kartı talep edebilir. Bu sayede kredi veya nakit avans kullanabilirler.

ANINDA HESAPTA!

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi veya nakit avans talep kısmından başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, para hesabınıza anında geçer. Bundan sonra gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir veya almak istediğiniz bir ürünü temin edebilirsiniz.