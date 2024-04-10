Yozgat Halk Eğitimi Merkezi, geniş kapsamlı kurslar düzenleyerek vatandaşlara çeşitli eğitim imkanlar sunuluyor.

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi, geniş kapsamlı kurslar düzenleyerek vatandaşlara çeşitli eğitim imkanlar sunuluyor.

El sanatları, spor, sanat, kişisel gelişim, din eğitimi, yabancı dil eğitimi, aile eğitimi gibi alanlarda açılan kurslar sayesinde özellikle ev kadınları, kazandıkları becerilerle meslek sahibi olup ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Merkez, çocuklara ve gençlere sosyal medya ve internet ortamından uzaklaştırarak, sanatsal ve sportif etkinliklere katılabilecekleri kurslar düzenleyerek onların gelişimine de destek oluyor.

Halk Eğitimi Merkezi, aynı zamanda iş sahibi olan, istihdam sağlayan, üst öğrenimine devam eden ve sportif başarılar elde eden bireylerin sayısını artırmayı hedefliyor.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda toplamda 554 kurs düzenleyen merkeze 6 bin 303 kursiyer kaydoldu.