Türkiye'nin çalışma hayatındaki gelişmeleri yakından takip eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 330 bin 325 açık iş tespit edildi.

Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarını içeren bir grafikle birlikte basın mensuplarına bilgi verdi. Grafikte yer alan verilere göre, 19-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelinde en yüksek açık iş oranına gayrimenkul faaliyetleri, imalat ve idari destek hizmetleri sektörlerinde rastlandı.

2024 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye genelinde 1 veya daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde en fazla açık iş, 110 bin 468 iş ile "İmalat" sektöründe kaydedildi. Tüm açık işlerin yüzde 33,4'ü bu sektörde yoğunlaştı.

İmalat sektörünü takip eden diğer açık iş yoğunlaşma alanları ise sırasıyla "Toptan ve Perakende Ticaret" ile "İnşaat" sektörlerinde oldu. "Toptan ve Perakende Ticaret" sektöründe 90 bin 17, "İnşaat" sektöründe ise 25 bin 631 açık iş bulundu.

Araştırma sonuçlarına göre, en fazla eleman aranan meslekler arasında konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı yardımcısı, ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı, servis elemanı (garson) yardımcısı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) gibi pozisyonlar yer aldı.