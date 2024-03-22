Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi, araştırmacı gazeteci ve yazar, hemşehrimiz Saygı Öztürk, Yozgat'taki yardım karşılığı oy telefonlarını, önceki akşam Sözcü TV'de canlı olarak yayınlanan Liderler Özel programında Türkiye gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in konuk olduğu programda, Yozgat kamuoyuna bomba gibi düşen telefonla para yardımı karşılığı oy istendiği iddiaları konuşuldu.

CHP Lideri Özel gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere katıldığı programda, usta gazeteci Saygı Öztürk’ün Özel’e ilk sorusu Yozgat gündemine ilişkin oldu.

“PARAYLA ASLA OYUMU SATMAM”

Sözcü Gazetesi Yazarı hemşehrimiz Saygı Öztürk konuyla alakalı şu şekilde konuştu: “Yozgat’ta vatandaşlar aranarak kendilerine para gönderilecekleri söyleniyor. Aramalarda Cumhurbaşkanının selamı ve sevgileri de iletiliyor. Bu bakanlığın verdiği bir para onu da söyleyeyim. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığından vatandaşlar aranıp böyle para verilecek diye açıklamalar yapılması tabi ki çok garip. Bir de bu olaya tepki olarak şunu söyleyeyim şuan ki mevcut Belediye Başkanı Celal Köse ile konuştum. Bu konuyla ilgili Celal Bey dedi ki, ‘Bunu yeni duydum’ dedi. Arkasından Yozgat MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, şunu söyledi, ‘Hiçbir Yozgatlı, çocuklarımızın geleceğinin maddi değer karşılığında değişmez. Siz ceplere girmeye çalışmaya devam edin, biz gönüllere girdik. Allah’ın izni ile kazanacağız.’ Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan ile konuştum bu olayla ilgili Yozgat’taki yerel televizyonlarda bu konuyu işleyeceğini, tepkilerini ortaya koyacaklarını, çok büyük bir rezalet olarak ifade ettiklerini söyledi. İnsanların tepkileri var. Başka bir ses kaydında ise bir genç şu cevabı veriyor ‘Bana para diyorsun ben parayla asla oyumu satmam. Cumhurbaşkanıma selam söyleyin’ diyor.”

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN TELEFONLAR GELİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise tüm Türkiye genelinde böyle bir şeyin söz konusu olduğunu söyleyerek, “Bu konuyla alakalı bir bilgim var. Merzifon belediye başkanımız önce telefonla arkadaşlara bilgi vermiş sonra Samsun’a geldi. Bana hep kayıtları dinletti. Hem kendisi de açıklama yaptı. Merzifon’da AK Partililer aynı şekilde arıyorlar. Onlar Cumhurbaşkanının selamını da demiyorlar. Direk Merzifon AK Parti Adayımızın selamları var. 2 bin 500 lira para yatırdık. Onu da öyle bir ifade ediyorlar ki… Orada ki ifadelerde konu sanki aday kendisi para yatırmış gibi… T.C. kimlik numaranıza PTT’ye başvurarak bu parayı çekebilirsiniz seçimlerde adayımıza oy vermeyi ihmal etmeyin diye bir yaklaşım var. Bu olayla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından telefonlar geliyor. Bu organize bir mesele kurumsal bir şekilde yönetiliyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından aldılar veriyi illere, ilçelere böldüler yolladılar ve bu talimatı verdiler. AK Parti teşkilatları bunu yapıyor. Bu durum kişisel verileri koruma kanununa haykırı” ifadelerini kullandı.