AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığından aradığını ve adının Erhan olduğunu söyleyen bir şahıs, Yozgat’taki vatandaşlara “Cumhurbaşkanımızın hediyesi” diyerek PTT’ye adlarına “bir miktar” para yatıracaklarını ve “AK Parti Yozgat adayı Celal Köse’ye” destek istediklerini söyledi.

Yardım karşılığı oy istendiğinin video ve ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine MHP, Yeniden Refah ve DEVA Partisi’nin belediye başkan adayları tepki gösterdi.

“SİZ CEPLERE GİRMEYE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN”

Olayın üzerine MHP Yozgat Belediye Başkanı Ömer Açıkel sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak imalı bir gönderme yaptı. Açıkel açıklamasında, “Hiçbir Yozgatlı, çocuklarımızın geleceğini maddi değer karşılığında değişmez. Siz ceplere girmeye çalışmaya devam edin, biz gönüllere girdik. Allah’ın izniyle kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDE ONLARCA KAYIT VAR”

Bir diğer aday Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan da olaya tepki gösterenler arasındaydı. Olayın ardından Arslan bir açıklamada bulunarak, “Değerli Yozgat halkına siyasetin nasıl yapıldığına dair kötü siyasetin nasıl yapıldığına dair örnek oluşturan bir telefon kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kayıt birileri tarafından vatandaşlarımız aranarak kendilerini sosyal destek programından yardım yapılacağı söylenip devamında da iktidar partisinin adayı için destek istenmesi durumu söz konusu. Aranan vatandaşlarımızın birçoğu bundan rahatsız oldu ve bunu bize iletti. Bu konuyla alakalı elimizde onlarca kayıt var. AK Parti Merkez İlçe Teşkilatından görevli olduğunu söyleyen birisi bugün değişik vatandaşlarımızı aramak suretiyle böyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Vatandaşlara Cumhurbaşkanının selamını, sosyal destek programından kendilerine ödeme yapılacağını söylüyor ve devamında da iktidar partisinin belediye başkan adayı için destek istiyor. Bu durum son derece çirkin bir siyasettir. Siyasetinde bir ahlakı olmalı” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASETİNE ZARAR VERİYORLAR”

Yapılan uygulamanın ahlaksız bir siyaset ve ilkesiz bir siyaset olduğunu aktaran Arslan, “Bir defa Cumhurbaşkanımızın adını kullanan bu şahıslar şu yaptıklarıyla Cumhurbaşkanımıza ne kadar zarar verdiklerinin ve Cumhurbaşkanımızın siyasetine ne kadar zarar verdiklerinin farkında bile değiller. Devletin normal olarak sosyal yardımlaşma vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi olan insanlara yapmış oldukları yardımı sanki kendileri yapıyormuş gibi, kendi üzerlerinden yapıyormuş gibi bundan bir siyaset rant sağlamaya çalışıyorlar ve devamında da insanlarımızdan iktidar partisinin adayına oy istiyorlar. Bu ahlaksız bir siyaset bana göre, bu ilkesiz bir siyaset. Seçimlere yaklaşık 10 gün kalmış seçimi kazanmak için her şey mübah görünüyor ama yaşanan çirkinliğinde hiçbir kimsede farkında değil. Onlarca insanımız aranıyor ve adeta para karşılığında oy isteniyor. Bu para kimin parası devletin parası. Devletin parasıyla siyaset yapılmak isteniyor. İnsanlarımızın çaresizlikleri üzerinden siyaset üretilmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

“YOZGATLININ PARAYLA SATILACAK OYU YOK”

“Yozgat’ımızın insanlarının bu tür ayak oyunlarına karnı tok” diyen Arslan, “Yozgat’ın insanı da, Türkiye’nin insanı da artık uyandı. Yozgatlının parayla satılacak bir oyu yok. Yozgat’ımızın insanlarının bu tür ayak oyunlarına karnı tok. Önemli olan insanların gönüllerine girmek. 5 yıllık icraat sürecince insanların gönüllerine giremezmişseniz şuanda ki yapılananlar bana göre beyhude bir çabadır ve ben isterim ki siyaset daha eşit şartlarda yapılsın. Siyaset daha adil şartlarda yapılsın. Siyaset daha ahlaklı şartlarda yapılsın. Bu ahlaklı bir siyaset değil ve ben istiyorum ki Türkiye’de siyaset artık ahlak kuralları içerisinde yapılabilsin. Bizim siyaset yapma tarzımız bu olacak bugüne kadar böyle oldu inşallah bundan sonra da böyle olacak. İnsanların gönüllerine giremediyseniz parayla seçim kazanamazsınız kazansanız da bunun bir kıymeti olmaz. Şehrimize hizmet edemezsiniz. Ben isterdim ki iktidar partisinin adayı son 5 senedir iktidarın verdiği imkanlarla Yozgat’ımıza güzel şeyler yapmış olsun ve yapmış olduğu güzel işlerle de halkımızın karşısına çıksın. Yapmış olduğu güzel işlerle halkımızın karşısına çıkamayan insanlar devletin imkanları üzerinde insanlarımızın çaresizlikleri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar ve seçimlere az bir süre kala bu şekilde aramalar yapılarak bizler size para göndereceğiz Cumhurbaşkanımızın selamı var iktidar partisinin bizim partimizin adayına oy verin bu son derece çirkin bir siyasettir” diye konuştu.

“BU GERÇEK İSE YAPTIĞINIZ ÇOK ÇİRKİN”

DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım ise konu üzerine şu açıklamada bulundu: “Birkaç gündür ekte bir örneği de yer alan bir takım video ve ses kayıtları, sosyal medya mecralarında dolaşmaktadır. Söz konusu video ve ses kayıtlarında Yozgatlı vatandaşlar telefonla aranarak hesaplarına veya kullandığı kartlara, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hediye olarak para yatırılacağı söylenerek 31 Mart günü yapılacak seçimlerde mevcut belediye başkanına oy vermeleri istenmektedir. Bu videolarda kendisine oy istenen mevcut Yozgat Belediye Başkanı’na sesleniyorum; Bu gerçek ise yaptığınız çok çirkin. Ama şunu bilin ki Yozgatlı hemşerim delikanlıdır. Bu mübarek Ramazan ayında oyunu da satmaz, memleketini de satmaz.”