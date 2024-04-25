Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde, SGK'nın yönlendirmesiyle, kronik rahatsızlıkları olan ve belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar için aylık 5.100 TL maddi yardım sağlanacağı duyuruldu.

Türkiye genelinde kronik rahatsızlıkları bulunan bireyler için başlatılan yeni bir finansal destek programı, her ay 5.100 Türk Lirası tutarında nakdi yardım sunmayı planlıyor.

Bu finansal destek programının temel hedefi, kronik hastalıklar nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve maddi sıkıntılarına bir çözüm getirmektir.

Programa katılmak isteyen hastaların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmaları ve hastalıklarını resmi belgelerle teyit etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, yalnızca resmi olarak tanınan hastalık belgesiyle kabul edilecek ve aile bütçesine ek olarak toplam yardım miktarının %5'i kadar ek mali destek sağlanacaktır.

Bu yardım programına başvurabilmek için belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler arasında kronik hastalığın resmi belgelerle kanıtlanması, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve belirlenen gelir düzeyi şartlarını karşılaması yer almaktadır.