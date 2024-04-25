Hastane randevu alma sistemi tamamen değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zorunlu diyerek duyurdu. Detaylar haberimizde:

Hastane randevu sisteminde yaşanan sıkıntıları çözmek ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Hastane randevularında yaşanan sıkıntılar ve özel hastanelerin yüksek ücretleriyle karşılaşan vatandaşların sayısı hızla artıyor. Muayene, MR ve ultrason gibi temel sağlık hizmetlerine erişim için randevu almak günler hatta aylar alıyor, bu durum da vatandaşları haklı olarak rahatsız ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunlara yönelik önemli bir değişiklik yaparak bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Sağlık Bakanı Koca, randevu sorunlarının ana sebeplerini ele alarak önemli çözümler bulunduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde adım adım uygulanacak olan tedbirlerin, randevu sorununu kalıcı olarak çözmeyi amaçladığını ifade etti.

Bu yeni düzenlemelerin, vatandaşlar ve sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanacağını vurguladı.

Randevu almakta yaşanan sıkıntıların önüne geçmek amacıyla, randevuya gelmeyen vatandaşlar için yeni bir düzenleme getiriliyor.

Artık ilk kez randevuya gelmeyenler, aynı branştan 15 gün içinde randevu alamayacaklar. İkinci kez randevuya gelmeyenler ise 15 gün içinde tüm branşlardan randevu alma hakkını kaybedecekler.

Son dakika iptalleri nedeniyle oluşan boş kapasiteyi en aza indirmek amacıyla randevu iptal süresinde de önemli bir değişiklik yapıldı.

Artık randevu iptalleri en geç bir önceki gün saat 23.59'a kadar bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme ile hastaların son dakika iptallerine karşı önlem alınması ve boşa çıkan randevuların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

İptal edilen randevuların yerine, muayene saatinin başlamasından 1 saat öncesine kadar yeni randevular verilebilecek.

Bu şekilde daha fazla hasta randevu alabilecek ve hastane kapasitesi daha etkin bir şekilde kullanılabilecek.