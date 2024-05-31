4-6 ile 7-10 yaş Kur'an kursları öğrencilerinin sezon sonu kapanış programı Sarıkaya Belediyesi Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programa Kaymakam Ahmet Nuri Demir’in eşi, Müftü Zühdü Elveren, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin okudukları Kur'an-ı Kerim ayetlerinden sonra Müftü Zühdü Elveren, programın açılış konuşmasını yaptı. Müftü Elveren konuşmasında şunları söyledi: "Devletimizin sunduğu en güzel imkanlardan biri olan 4-6 ile 7-10 yaş Kur'an kurslarının birinin daha sezon sonu programında bir araya geldik. Yüce Rabbimize hamd ediyor bize bu imkanları sunan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz.”

“KUR’AN KURSLARIMIZ GÖZ BEBEĞİMİZDİR”

Elveren konuşmasının devamında, “Fedakar Kur'an kursu öğreticilerimizin rehberliğinde eğlenceli etkinlikler ve oyunlar eşliğinde manevi değerlerimizin öğretildiği kurslarımız göz bebeğimiz mesabesindedir. Ebeveynlerimizin gösterdiği büyük teveccüh bu faaliyetin halkımız nezdinde de ne kadar büyük teveccüh gördüğünün göstergesidir. Yapılan bu güzel faaliyetler inşallah artarak devam edecek. Milli ve manevi değerlerimize saygılı nesillerin küçük yaşlardan itibaren yetiştirilmeye başlandığı bu eğitim yuvaları milletimize ve devletimize hizmet edecektir. Bu hizmetlerin devamında emeği olan bütün hoca hanım kardeşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Bize destek veren himaye eden devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Elveren’in konuşmasının ardından öğrenciler, hocaların rehberliğinde program için hazırlamış oldukları sunumları sahnede sergiledi. Hadislerin ve şiirlerin okunduğu, çeşitli oyunların sergilendiği ve son olarak Kudüs Şiirinin okunduğu program yine öğrencilerin yaptığı dua ile sona erdi.