Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Burak Sergen, kariyerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da gündeme gelmektedir. Bugünlerde ise 63 yaşındaki usta oyuncunun, dördüncü evliliğe hazırlandığı haberleri magazin dünyasını sallıyor.

Burak Sergen'in evlilik kararı aldığı ve evloeneceği öğrenildi. Ünlü oyuncunun müstakbel eşi ise merak konusu oldu. Sergen'in, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir ilişki yaşadığı biliniyor.

GİZEM ŞAĞBAN KİMDİR?

Gizem Şağban, Burak Sergen Tiyatrosunda genel müdür olarak görev alıyor. Ünlü oyuncu Burak Sergen kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir birlikteydi.

Burak Sergen’in de rol adlığı birçok ünlü tiyatro oyununun Genel Koordinatör olarak görev almıştır.

Cem Emüler’in yönetmenliğini yaptığı, Burak Sergen ve Yalçın Hafızoğlu’nun oynadığı Profesyonel isimli tiyatro oyunun Genel Yapım Koordinatörü’dür.

31 Mayıs 2024 ‘de Sarıyer’de bulunan Fuat Paşa Yalısı’nda bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Burak Sergen ile dünya evine girecek.