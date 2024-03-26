İyilik her yerde

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Namık Kemal İlköğretim Okulu tarafından oluşturulan Engellilerle Dayanışma Kulübü öğrencileri Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu yaşadı.

Okul tarafından düzenlenen etkinlikte 1’inci sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde ailede engelli bulunan aileyi ziyaret ederek, yardım kolisi ve nakdi yardımda bulundular.

Öğrencilerin kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile bir aileye yardım ettiklerini belirten okul yetkilileri, “Ramazanın yardımlaşma ruhuna Engellilerle Dayanışma Kulübümüz de katılım sağladı. Organize edilen etkinlikle okulumuz 1. sınıfların yardım amaçlı oluşturdukları kumbaralarındaki paralarla engelli çocukları olan bir ailemize öğretmenleri rehberliğinde ziyarette bulunarak Ramazan kolisi ve nakdi yardımda bulundular. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen kulüp öğretmenlerimize, öğrencilerimize, kampanyamızı destekleyen velilerimize teşekkür ediyoruz. İyilik her zaman her yerde” dedi.