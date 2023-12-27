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Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehit-gazi yakınlarıyla birlikte, Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir’i ziyaret etti.

Sarıkaya Kaymakam Ahmet Nuri Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit ailelerimize yapılan her destek, aslında bu ülkenin minnet borcudur. Şehit aileleri, kahraman şehitlerimizin emanetidir ve sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen ise, "İlçeye gelir gelmez ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etmek, bizleri mutlu etmiştir. Biz, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden, en değerli varlıklarını ortaya koyan şehit aileleri ve gaziler olarak her daim devletimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı buluşma, şehit aileleri ile devlet arasındaki sağlam dayanışmayı bir kez daha vurgulayarak, toplumsal birlikteliği pekiştirdi.