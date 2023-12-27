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Başkan Güngör, son zamanlarda zirai ilaç ve bitki besleyici sıvı gübrelerdeki yükselen fiyatlarla birlikte bunu fırsat bilen kişiler sahte ve düşük kaliteli ürünleri orijinal ürünlerden daha ucuza piyasaya sürdüklerini söyledi.

Çiftçilerin bu konuda yanılmamasını isteyen Başkan Güngör, “Bu kalitesiz ve sahte ürünleri satanlar sosyal medya internet üzerinden veya özel araçlarıyla denetimden uzak olan köylerde, kahvehane ve köy odalarında satış yapmaktadırlar. Bu ilaç ve gübrelerin sahteliği ancak laboratuvar analizi ile belli olur. Çiftçilerimiz bu durumu göz önünde bulundurarak ilaç ve gübrelerini ilçemizde faaliyet gösteren ilaç ve gübre bayilerinden almaları kendi menfaatlerinedir” ifadelerini kullandı.

Sahte ilaçların ambalajlarının, aslına uygun şekilde yapıldığını ve çiftçinin sahte gübre ve zirai ilaçları tespit etmesinin çok zor olduğunu belirten Güngör, “Çiftçilerimiz şüphelendikleri zaman İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri’ne başvursunlar. Eğer çözüm bulunmazsa Ziraat Mühendisleri Odamıza başvurup yardım isteyebilirler.

Çiftçilerimiz ucuz diyerek aldıkları ilaçlardan zarar görebilirler. Şu anda ‘İlaç atıyorum, ancak faydasını göremiyorum’ diyen çiftçilerimiz vardır. Bunun nedeni piyasada eskiyen, direnç kazanan ilaçların yanı sıra sahte veya tağşişli ilaçların bulunması ve kullanılmasıdır” diye konuştu.